Бывший муж погибшей в ДТП с участием Собчак пожаловался на отсутствие помощи

Бывший муж погибшей в ДТП с участием Ксении Собчак пожаловался на отсутствие помощи. Об этом стало известно в эфире шоу «Новые русские сенсации».

В 2021 году Ксения Собчак попала в ДТП, в результате которого погиб человек. Ее машина вылетела на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль. В результате судебных разбирательств виновником аварии стал ее водитель.

Спустя годы муж погибшей в ДТП пришел на передачу и рассказал о деталях произошедшего. Ксения и другие участники аварии предлагали мужчине помощь, однако получить ее он так и не смог. По мнению потерпевшего, слова о поддержке «использовались для переключения внимания».

Напомним, что у погибшей в ДТП осталась дочь Маша. Теперь ее интересы представляет муж умершей женщины.

Ранее Ксения Собчак заявила, что будет судиться с НТВ из-за выхода фильмов о ней. Подробности смотрите в этой статье.

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