Журналист Сергей Майоров рассказал о последних часах жизни Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает StarHit.

Сергея и Анастасию связывали долгие годы дружбы, но их общение оборвалось после того, как у актрисы выявили рак. Несмотря на это, журналист узнал о критическом состоянии Заворотнюк одним из первых. За несколько часов до смерти Анастасии Сергею позвонили и сообщили, что она может не дожить до утра.

«Мне в половине первого позвонил наш с Настей общий близкий друг и сказал, что состояние у нее критическое и до утра может не дожить. Это все, что мне было известно ночью. Рано утром он мне написал, что Насти не стало», — сообщил журналист.

Напомним, что у актрисы выявили рак мозга после родов в 2018 году. Дочь Мила родилась с помощью процедуры ЭКО.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, как жила и умирала актриса Анастасия Заворотнюк. Подробности читайте в этом материале.

Также сообщалось, что Анастасию Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище рядом с отцом.