Журналист Михаил Шахназаров назвал актрису Юлию Ауг неопрятной и малоумной. Об этом стало известно в эфире шоу «Шах и Мат».

После отъезда из страны Ауг обосновалась в Эстонии. Журналист обратил внимание на новое интервью актрисы, записанное в ее зарубежном доме. Михаил осудил Юлию за беспорядок в комнате и назвал ее неопрятной.

«Юлия, вы же женщина, почему у вас пальто на занавеске повесилось? Убежало? Не было химчистки? Не чистили пальто? Воротничок не пошили? А вот эти вот шмотки, наваленные на спинку стула, это нормально?» — возмутился журналист.

Также Шахназаров призвал Ауг отказаться от политических суждений и вернуться к профессии. Он посоветовал ей устроиться в эстонский театр и сыграть «грустную женщину».

«Сделайте театральный сериал, в котором грустная женщина будет постоянно плакать о том, как она уехала из России, как ей тяжело в Эстонии, как там плохо», — резюмировал Михаил.

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