«Пусть выходят голыми, в тряпках»: Шахназаров резко прокомментировал новое назначение Богомолова

Режиссера Константина Богомолова стал художественным руководителем Театра Романа Виктюка. Кроме того, он сохранил текущую должность в Театре на Малой Бронной. Известный журналист Михаил Шахназаров прокомментировал назначение мужа Ксении Собчак на новый пост.

Михаил Шахназаров раскритиковал Константина Богомолова. По его мнению, режиссер слишком экстравагантен для такой должности.

«Отдайте все театра Богомолову. Пусть выходят голыми, в тряпках, нам ведь нужна новизна везде. Говорят же, что от классики надо отходить, ломать шаблоны…», — рассказал журналист в интервью Абзацу.

Шахназаров посещал несколько спектаклей Константина и испытал после их просмотра шок. Он задается вопросом: «Неужели Богомолов — это истина в последней инстанции?».

Недавно в московских театрах произошли кадровые перестановки. Режиссер Константин Богомолов стал художественным руководителем Театра Романа Виктюка, Владимир Машков — директором «Современника», а Евгений Герасимов — Московского академического театра сатиры. При этом они сохранят текущие должности: Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, Богомолов — в Театре на Малой Бронной, а Машков — в «Табакерке».

Напомним, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предположил, что Богомолов расстался с Ксенией Собчак из-за расхождения в политических взглядах.