«Алла представляет нашу страну с большим достоинством»: Татьяна Тарасова встала на защиту Пугачевой

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась в защиту певицы Аллы Пугачевой, которую призвали признать иностранным агентом после антироссийской провокации в соцсети.

Тарасова не стала скрывать, что состоит с исполнительницей хита «Арлекино» в дружеских отношениях. Она заверила, что Пугачева украсила ее жизнь своим талантом.

«Алла представляет нашу страну с большим достоинством», — сказала тренер порталу Sport24.

Кроме того, Тарасова рекомендовала депутатам Госдумы самим следить за своей речью и выразила уверенность, что даже если Пугачеву признают иноагентом, для россиян она останется чудесным человеком и прекрасной певицей.

«Кем бы Аллу не объявляли, она для нас, для людей, живущих в этой стране, останется на всю нашу жизнь неповторимой и прекрасной певицей, замечательной актрисой и чудесным человеком», - заключила тренер.

Напомним, в своем блоге Алла Пугачева опубликовала пост с фотографией женщины с ребенком из киевской больницы и подписала: «Бог терпелив, но всему ему предел». При этом она умолчала, что во двор лечебного заведения упала сбившаяся с курса украинская ракета ПВО.

После провокации уехавшей из России певицы депутат Госдумы Алексей Журавлев направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать ее иноагентом.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ПФЛГР) Елена Вяльбе назвала Аллу Пугачеву предателем Родины.