Журналист Дмитрий Гордон* назвал Лолиту и Ани Лорак «вонючками» и «скотами»

Журналист Дмитрий Гордон*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал Лолиту и Ани Лорак «вонючками» и «скотами». Высказывание Гордона* попало от в распоряжение Telegram-канала Хуже и не скажешь.

В новом интервью журналист поддержал рэпера Потапа, который отказался от политических высказываний. По его мнению, артист сделал свой выбор и ведет себя правильно. В то же время он осудил Таисию Повалий, Любовь Успенскую, Лолиту Милявскую и Ани Лорак, которые забыли о связи с Украиной и продолжают выступать в России.

«Это лучше, чем быть такими скотами, как Повалий, Успенская, Лорак, Милявская, как те, кто отсюда. Это лучше, чем быть такими козлами! Я публиковал видео с концерта Повалий в Кремлевском дворце съездов, приползла к ней Успенская, и стали они ломать дурочку, называть себя украиночками. Вонючки», — высказался журналист.

Отметим, что певицы не комментировали критику Гордона*.

Ранее певица Лолита Милявская назвала актрису Яну Поплавскую «псевдопатриотом». Подробности читайте в этой новости.

Также выяснилось, за что готовилось нападение на Бориса Корчевникова.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга