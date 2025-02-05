«И я помогаю, но не ору об этом»: Лолита заявила о «псевдопатриотизме» Яны Поплавской

Певица Лолита Милявская после критики Филиппа Киркорова прошлась и по актрисе Яне Поплавской. Исполнительница хита «На Титанике» заявила, что не верит звезде кино и считает ее «псевдопатриотом».

В интервью на канале «Соловьев Live» Лолита отметила, что не одобряет поведение Поплавской в последние годы. После 2022 года актриса стала больше ассоциироваться у людей с общественной деятельности, нежели с кино. В личном блоге Яна много рассказывает о помощи бойцам СВО и осуждает звезд, которые не поддерживают свою страну. Критиковала она и Милявскую после «голой» вечеринки. И, как оказалось, нелюбовь у них взаимная.

«Есть куча псевдопатриотов. Я не верю Яне Поплавской, которая орет бесконечно — для меня вчера она праздновала шаббат, а сегодня уже христианка», - заявила Лолита.

Певице в интервью напомнили о том, что Яна собирает гуманитарную помощь, а также ее сын отдает долг Родине.

«У многих дети так поступают. Да, люди плачут, молятся… И я помогаю, но не значит, что я ору об этом», - ответила на это артистка.

Ранее Лолита назвала Филиппа Киркорова предателем после того, как он разорвал дружбу с Настей Ивлеевой.