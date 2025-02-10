Собирали сведения несколько месяцев: выяснилось, за что готовилось нападение на Корчевникова

Леонид Невзлин* (признан иноагентом на территории РФ) мог заказать избиение Бориса Корчевникова из-за его политической позиции и помощи в зоне СВО. Об этом сообщает RT.

В конце 2024 года стало известно, что на телеведущего планировалось нападение. «Его должны были поймать и избить», — говорил предприниматель Андрей Матус. Теперь в распоряжение Андрея попали скриншоты, подтверждающие факт подготовки нападения.

По словам Матуса, Невзлину* не нравилась общественная деятельность телеведущего, который регулярно отправляет гуманитарную помощь в зону СВО.

«Невзлина* бесило, что после начала СВО Корчевников начал регулярно ездить в Донбасс, отправлять гуманитарную помощь и служить молебны в храмах у линии соприкосновения. Не нравилось, что у него большая аудитория, что он придерживается патриотической позиции», — высказался собеседник RT.

По информации источника, Невзлин* несколько месяцев готовился к нападению. Для этого служба безопасности собирала «папку» со всеми сведениями о телеведущем: его адреса, номера телефонов, машины. Также были указаны ссылки на соцсети Корчевникова с точным числом подписчиков.

«Можно к Корчевникову в студию прийти. 27 и 28 февраля он будет в студии «Спаса»», — сказано в обнародованных скриншотах.

Андрей заявил, что готов предоставить имеющиеся у него доказательства российским правоохранительным органам. На данный момент переписка легла в основу уголовного дела, которое расследуется в Польше и Литве.

Сам Корчевников не комментировал готовящееся на него нападение.

Ранее сообщалось, что телеведущий Борис Корчевников вышел в свет в Геническе после операции на мозге. Подробности читайте в этой новости.

*признан иноагентом на территории РФ