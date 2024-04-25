«Жизнь слишком хороша»: Орбакайте вышла в свет в платье с изображением Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте вышла в свет в платье с изображением Аллы Пугачевой. Она похвасталась нарядом в соцсетях.

На снимке блондинка позировала в ярком платье с принтом – арт-портретом своей матери Аллы Пугачевой. Кристина выглядела довольной нарядом и подписала публикацию строчкой из новой песни артистки.

«Жизнь слишком хороша, чтобы грустить», — говорится в сообщении.

Необычный наряд Орбакайте запечатлел ее муж, бизнесмен Михаил Земцов. Напомним, что они поженились в 2005 году в США. Звезда рассказывала, что ей некогда было собирать справки и документы, чтобы официально выйти замуж за иностранца в России. Именно поэтому от этой идеи пара отказалась. В 2012 году у супругов родилась дочь Клавдия.

Отцом Орбакайте является цирковой артист Миколас Орбакас, с которым Пугачева развелась, когда Кристине было всего два года. При этом они сохранили хорошие отношения. Но воспитанием ребенка занимались бабушки и дедушки.

Ранее мы писали о том, что певица Алла Пугачева поблагодарила Игоря Гуляева за верность в день его 55-летия. Артистка сделала обращение к другу в социальных сетях. При этом Гуляев ответил ей и назвал «Аллусей».

Также стало известно, что телеведущая Аврора делала пластическую операцию. Звезда призналась, что решилась на это, потому что других вариантов избавиться от грыж под глазами не было. Она перенесла блефаропластику.