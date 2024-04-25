Певица Алла Пугачева поблагодарила Игоря Гуляева за верность в день его 55-летия
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Певица Алла Пугачева поблагодарила дизайнера Игоря Гуляева за верность в день его 55-летия. Артистка обратилась к имениннику в соцсети.
25 апреля 2024 года дизайнер отметил 55-летие. Пугачеву и Гуляева связывают не только рабочие отношения, но и дружеские. Вот почему артистка публично поздравила приятеля.
Она опубликовала черно-белый снимок дизайнера и поблагодарила его за верность.
«Друг мой! С днем рождения! Спасибо за верность!» — высказалась Пугачева.
К слову, ответ именинника не заставил себя ждать.
«Спасибо, Аллуся! Люблю», — написал Игорь, сопроводив высказывание смайликом в виде сердечка.
Напомним, что Игорь относится к числу тех знаменитостей, которые открыто поддерживают певицу и защищают ее от нападок.
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