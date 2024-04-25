Певица Алла Пугачева поблагодарила Игоря Гуляева за верность в день его 55-летия

Певица Алла Пугачева поблагодарила дизайнера Игоря Гуляева за верность в день его 55-летия. Артистка обратилась к имениннику в соцсети.

25 апреля 2024 года дизайнер отметил 55-летие. Пугачеву и Гуляева связывают не только рабочие отношения, но и дружеские. Вот почему артистка публично поздравила приятеля.

Она опубликовала черно-белый снимок дизайнера и поблагодарила его за верность.

«Друг мой! С днем рождения! Спасибо за верность!» — высказалась Пугачева.

К слову, ответ именинника не заставил себя ждать.

«Спасибо, Аллуся! Люблю», — написал Игорь, сопроводив высказывание смайликом в виде сердечка.

Напомним, что Игорь относится к числу тех знаменитостей, которые открыто поддерживают певицу и защищают ее от нападок.

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