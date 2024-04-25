«Нет другого выхода»: Аврора призналась, что делала пластическую операцию

Телеведущая Аврора заявила, что сделала блефаропластику из-за грыж под глазами. Она рассказала о красоте и возрасте в интервью Леди Mail.ru.

Знаменитость тщательно ухаживает за собой и поддерживает женщин, которые обращаются к пластическим хирургам. Она и сама решилась на блефаропластику и объяснила свой выбор.

«Есть вещи, которые никакими уколами и массажами не убрать – не надо питать иллюзий. Например, с моими грыжами или, как их называют, «мешками» под глазами, я бы ни какими уколами не справилась», – заявила телеведущая.

Аврора уточнила, что к хирургу надо идти тогда, когда «нет другого выхода». А на вопрос о том, планирует ли она еще раз лечь под нож хирурга, звезда не исключила, что сделает это снова.

Также знаменитость высказалась о возрасте. Она призналась, что изменения нормальны и не стоит стесняться своих лет. Она открыто заявляет о том, что ей 50.

«Мы меняемся и это нормально. Сегодня для меня – время заниматься семьей и собой, работать и получать удовольствие от жизни», – добавила звезда.

Ранее телеведущая Аврора объяснила в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти», почему ее внешность не меняется с годами. Она призналась, что соблюдает простые правила ухода за собой.