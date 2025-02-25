«Жизнь поделилась на до и после»: убитый горем Певцов рассказал, как справился со смертью сына

Актер Дмитрий Певцов заявил, что пережил гибель сына благодаря вере и церкви. Дмитрий рассказал о семейной трагедии в эфире шоу «Москва 24».

В 2012 году ушел из жизни старший сын Певцова. После трагедии актер долго не мог прийти в себя, замкнулся и отошел от творчества. Именно в этот момент Дмитрий обратился к вере, прочитав книгу Тихона Шевкунова «Несвятые святые». Благодаря православию артист смог пережить смерть наследника.

«Я здесь перед вами сижу, потому что в определенный момент жизни прочел книгу «Несвятые святые» и пришел в храм. Иначе я бы не выжил. Даже моя супруга, мое счастье, мой свет в окошке — не уверен, что она могла бы меня вытащить из ситуации, которая произошла в нашей семье. Но именно после этого жизнь поделилась на до и после», — признался Дмитрий.

На сегодняшний день актер по-прежнему ходит в храм и причащается. Также он приобщил к вере супругу Ольгу Дроздову.

Ранее Дмитрий Певцов заявил, что возвращается в «Ленком» по приглашению худрука Владимира Панкова. Подробности читайте в этой новости.

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