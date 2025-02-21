Скандал забыт? Дмитрий Певцов возвращается в «Ленком»

Дмитрий Певцов заявил, что возвращается в «Ленком» по приглашению худрука Владимира Панкова. Актер поделился творческими планами в Telegram-канале.

В начале 2025 года Дмитрий со скандалом объявил об увольнении из театра. Артист отметил, что его портрет убрали из фойе, намекнув на разногласия со старым руководством. Сразу после конфликта в «Ленкоме» произошли кадровые перестановки, которые пошли на пользу Певцову. Так, Панков, став худруком, предложил ему вернуться, чему актер обрадовался. Он назвал свое возвращение радостной и прекрасной новостью.

«Художественный руководитель «Ленкома» Владимир Николаевич Панков пригласил меня вернуться на сцену моего родного театра. Сначала будет возвращение в спектакль «Юнона и Авось», далее участие в театральных работах нового худрука. Спасибо и земной поклон Владимиру Панкову», — высказался артист.

Ранее Дмитрий Певцов заявил, что руководство «Ленкома» не терпит инакомыслящих. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что дочь актрисы Анны Снаткиной хочет пойти по стопам матери.