«Психосоматика у всех разная»: почему Елена Ваенга отказалась петь после смерти на ее концерте

Продюсер Сергей Пудовкин прокомментировал действия певицы Елены Ваенги, у которой на концерте скончалась пожилая зрительница. По его словам, артистка правильно сделала, отказавшись выступать, несмотря на требование некоторых в зале.

«В той ситуации, что произошла, решение – продолжать или переносить концерт - принимает артист. Исполнители все разные: психосоматика у всех разная, вероисповедание… Лично я не представляю, как после такой трагедии можно петь песню «Курю» или «Желаю, чтоб все были здоровы». Это же преступление перед Богом, даже не перед людьми, на мой взгляд. Елена поступила правильно», - сказал продюсер в беседе с mk.ru.

Он также осудил зрителей, требовавших продолжения концерта в то время, как в фойе лежал труп.

«Не гневите Бога», - обратился к ним Пудовкин.

Он выразил свое восхищение Ваенгой и отметил, что певице можно только поклониться и аплодировать.

«А все остальные участники концерта должны войти в ситуацию и не брать во второй раз деньги за свет, звук и аренду площадки», - заключил продюсер.

Напомним, на концерте Елены Ваенги в Твери произошла трагедия – скончалась 71-летняяя зрительница. Причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб. Во время антракта пенсионерка почувствовала себя плохо. Несмотря на то, что на площадке была аптечка, никто не смог оказать женщине первую помощь до прибытия медиков.

Ранее сообщалось, что Елена Ваенга отказалась продолжить концерт после смерти зрительницы, несмотря на недовольство в зале. Она попросила организаторов перенести выступление на другую дату по этим же билетам.