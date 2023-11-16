«Жизнь ничему не учит»: Бородина о решении Моргенштерна* дать интервью Собчак

После интервью с Ксенией Собчак рэперу Алишеру Моргенштерну* (признан иноагентом на территории РФ) запретили давать концерты в Объединенных Арабских Эмиратах. Эту ситуацию прокомментировала телеведущая Ксения Бородина, которая регулярно подкалывает Собчак.

Бородина и Собчак когда-то были соведущими проекта «Дом-2». Одно время они дружили, но позже женщины поссорились, правда, неизвестно, по какой причине. Сейчас знаменитости не упускают возможности подколоть друг друга.

«Когда жизнь ничему не учит. Снова дать интервью Собчак и лишиться всего», — прокомментировала Бородина на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ситуацию с рэпером.

Напомним, ранее телеведущая Собчак взяла интервью у Моргенштерна*. Он решил в ответ также записать ролик с журналисткой. За это звезды получили немаленькие суммы.

На следующий день после выхода интервью с участием рэпера его концерты запретили власти ОАЭ. Они мотивировали это тем, что музыкант носит статус иноагента в России, а также нарушает местные запреты и законы.

*признан иноагентом на территории РФ