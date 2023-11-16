Сколько Собчак и Моргенштерн* заработали на своих интервью

Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у рэпера Алишера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ). Музыкант, в свою очередь, ответил звезде «Дома-2» тем же, и вместе они снялись в еще одном ролике. Оба интервью принесли звездам десятки миллионов рублей, утверждают журналисты Bloknot.ru.

Так, желающие лицезреть первую встречу Собчак с Моргенштерном* отдали за вход в дубайский отель Raffles от 25 до 100 тысяч рублей. Помимо этого, в первом ролике были реализованы восемь рекламных интеграций на сумму около 9 миллионов рублей.

Во втором выпуске были проданы два рекламных слота — их стоимость составляет около 1,6 миллиона рублей. Большую часть от общей суммы в 50 миллионов рублей Собчак и Моргенштерну* принес абмассадорский контракт с дейтинг-сервисом. Точная стоимость соглашения не озвучивается, однако, по некоторым данным, она составляет на двоих около 28 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что концерты Моргенштерна* в ОАЭ запретили после выхода интервью с Собчак. Это связано с тем, что артист нарушает местное законодательство.

*признан иноагентом на территории РФ