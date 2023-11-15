Концерты Моргенштерна* запретили в ОАЭ через сутки после выхода интервью Собчак

Концерты рэпера Алишера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) запретили в ОАЭ. Это связано с тем, что он носит статус иноагента в России, а также нарушает местные заперты и законы.

Правительство страны установило запрет через сутки после выхода интервью журналистки Ксении Собчак. В нем Моргенштерн* хвастался, что легко обходит арабские ограничения, пишет Telegram-канал Mash.

10 ноября у рэпера планировалось выступление в клубе Billionaire. Однако за несколько часов до начала мероприятие отменили. Источник утверждает, что поступил звонок из службы безопасности Дубая.

Сам артист объяснил отмену концерта высокой температурой. Он показал в соцсетях градусник, на котором было 40,3.

Частные мероприятия до сих пор доступны рэперу на территории ОАЭ.

Ранее актер Дмитрий Певцов назвал исполнителя «маленьким недоумком». Подробнее читайте здесь.

*признан иноагентом на территории РФ