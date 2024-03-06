Живущая в Испании Наталья Ветлицкая переписала особняк в Подмосковье на дочь

Российская певица Наталья Ветлицкая продолжает переписывать недвижимость на 19-летнюю дочь, чтобы спасти ее от потенциальной конфискации. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, вслед за московской квартирой знаменитость переписала на наследницу особняк и землю в подмосковной Истре. Уточняется, что 59-летняя исполнительница имеет в собственности поместье площадью в три футбольных поля, а также парк с выходом к реке, теннисный корт, баню, несколько домов для прислуги.

Предполагается, что Ветлицкая стала переписывать недвижимость на дочь, поскольку побоялась возможной конфискации имущества за фейки о ВС РФ. В прошлом году певица опубликовала в своем микроблоге несколько постов, в которых осудила СВО и действия российской армии. За это ее потребовали признать иноагентом. Через некоторое время артистка удалила публикации.

Ранее Наталья Ветлицкая переписала на дочь квартиру в центре Москвы за 200 млн рублей.

Также сообщалось, что переехавшая в Испанию Ветлицкая готова выступить в России за 4 млн рублей.