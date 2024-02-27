Побоялась конфискации: Наталья Ветлицкая избавилась от квартиры в центре Москвы за 200 млн

Певица Наталья Ветлицкая переписала на 19-летнюю дочь квартиру в центре Москвы, стоимость которой около 200 миллионов рублей. Сделала она это, опасаясь конфискации имущества. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, звездная недвижимость на Патриарших прудах, на 8 этаже элитного дома, теперь принадлежит наследнице артистки. В последнее время ее все чаще стали видеть в столице, поэтому не исключено, что после окончания школы она решилась на окончательный переезд. И это притом, что мама Ульяны в Россию не прилетает и уже больше года живет за границей.

Напомним, что, по слухам, 200-метровую квартиру Ветлицкой подарил бизнесмен Сулейман Керимов. Однако после того, как певица уехала из страны, апартаменты стали пустовать. Продавать недвижимость Наталья не захотела, но недавно решила перестраховаться. Из-за вероятности конфискации имущества за дискредитацию ВС РФ она оформила все на дочь.

Ранее появилась информация, что Наталья Ветлицкая рассматривает возможность выступлений в России. Так, ее концерт будет стоить около 4 миллионов рублей.