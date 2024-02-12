Уехавшая в Испанию из-за здоровья дочери Ветлицкая готова прилететь в Россию и выступить за 4 млн

Певица Наталья Ветлицкая, которая в 2012 году переехала в Испанию ради здоровья дочери, готова прилететь в Россию. Артистка может выступить за гонорар в размере от 45 тыс. евро (более 4 млн рублей – прим.).

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Ветлицкая рассматривает вариант выступления в Москве. Однако менеджеры певицы проверяют статус компании, и артистка соглашается петь на частном мероприятии не в каждом случае.

Известно, что Ветлицкая уехала в Испанию в 2012 году. Она утверждала, что это связано со здоровьем дочери: по медицинским показаниям родственнице нужно было жить в солнечной стране. В 2019 году исполнительница хотела возродить карьеру и вернулась на сцену, а потом снова перестала выступать.

В России у певицы есть квартира в Москве. Площадь жилища составляет около 200 квадратных метров. Также Ветлицкая владеет бизнесом по продаже недвижимости, однако выручка компании за 2022 год составила 4 млн рублей.

Ранее певец Дмитрий Маликов рассказывал, почему разошелся с Ветлицкой. Отношения с ней артист называл первым браком, хотя они не были официально зарегистрированы.