Живущая на Бали Айза раскрыла, когда вернется в Россию

Живущая на Бали блогерша и предпринимательница Айза-Лилуна Ай раскрыла, когда планирует вернуться в Россию. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Инфлюэнсерша запустила рубрику «Вопрос — ответ», в которой призналась, что, скучает по России и собирается прилететь в Москву в ближайшее время.

«Скучать осталось недолго. Я в ноябре уже лечу домой», — поделилась знаменитость.

Айза прославилась после брака с рэпером Гуфом (настоящее имя Алексей Долматов). Музыкант и блогерша поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Супруги расстались в 2013-м. По словам блогерши, причиной их разрыва стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость Гуфа.

Бизнесвумен также воспитывает сына Элвиса от второго брака с предпринимателем Дмитрием Анохиным.

Ранее Айза публично попросила помочь Гуфу.

Также Айза рассказала, что новый бойфренд готов ради нее на любые жертвы.