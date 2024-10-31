Живущая на Бали Айза раскрыла, когда вернется в Россию
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Живущая на Бали блогерша и предпринимательница Айза-Лилуна Ай раскрыла, когда планирует вернуться в Россию. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
Инфлюэнсерша запустила рубрику «Вопрос — ответ», в которой призналась, что, скучает по России и собирается прилететь в Москву в ближайшее время.
«Скучать осталось недолго. Я в ноябре уже лечу домой», — поделилась знаменитость.
Айза прославилась после брака с рэпером Гуфом (настоящее имя Алексей Долматов). Музыкант и блогерша поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Супруги расстались в 2013-м. По словам блогерши, причиной их разрыва стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость Гуфа.
Бизнесвумен также воспитывает сына Элвиса от второго брака с предпринимателем Дмитрием Анохиным.
Ранее Айза публично попросила помочь Гуфу.
Также Айза рассказала, что новый бойфренд готов ради нее на любые жертвы.