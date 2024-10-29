«Могу с точностью сказать, что у него биполярное расстройство»: Айза попросила помочь Гуфу

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, стал фигурантом уголовного дела. У артиста серьезные проблемы, считает его бывшая жена Айза Анохина. Однако она уверена, что экс-супругу можно помочь. Для этого, по словам блогерши, исполнителя необходимо отправить на лечение.

Несмотря на ситуации с дебошем в подмосковной бане, Айза заявила, что Гуф самый добрый человек на планете. При этом блогерша считает, что рэпер нуждается в помощи профессионалов. У него может быть биполярное устройство. Однако помочь артисту без его желания никто не в силах.

«Сейчас, наблюдая за ним, общаясь с ним каждый день, зная, что он сейчас ничего не употребляет, но продолжает сходить с ума, я могу с точностью сказать, что у него биполярное расстройство. Ему срочно необходимо профессиональное лечение. Но без его согласия его не могут положить в больницу», — поделилась блогер.

Ранее Айза заявила, что нет причин лишать ее и Гуфа родительских прав. Она призвала обратить внимание на неблагополучные семьи.