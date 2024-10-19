«Готов жертвовать самым драгоценным»: Айза призналась, что возлюбленный не перестает ее удивлять

Айза-Лилуна Ай призналась, что новый возлюбленный готов ради нее на любые жертвы и что это ее поражает.

Бывшая жена Гуфа заявила в социальных сетях о том, что она снова заболела. По словам Айзы, подводя итоги года, она поблагодарит всех врачей, которые занимались ее лечением на протяжении всего времени. Блогерша призналась, что уже обсудила тему частых болезней со своим психотерапевтом. По их мнению, причиной плохого самочувствия являются ее сильные переживания из-за сына и эмпатия. Поэтому девушка заявила о желании в следующей жизни стать бессердечной.

Однако благодаря этой ситуации Айза поняла, как сильно ей повезло с новым возлюбленным, который заботится о ней и о ее детях даже в самые сложные периоды жизни. Сейчас мужчина постоянно рядом с блогершей, ухаживает за ней и даже заменяет в роли матери.

«Я очень много отдаю энергии, эмоций, сил тем людям, которых я люблю... И тут мне на пути повстречался такой же абсолютно бескорыстный человек, который готов отдавать и готов жертвовать самым драгоценным — своим временем, которое он проводит со мной. Например, вчера я просто спала на диване, а он работал, просто охранял мой сон. Он делал для детей то, что они просят. Заменил меня на эти два часа — такое для меня реально никто не делал», — поделилась Айза в блоге.

Также девушка призвала своих подписчиков ценить близких, которые всегда будут готовы чем-то пожертвовать ради них, ведь таких бескорыстных и любящих людей очень мало.

Ранее мы писали о том, что Гуф и Айза заключили мировое соглашение по алиментам.