«Живу, как в бункере»: SHAMAN рассказал о преследовании фанатов

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) рассказал, что старается не выходить из дома из-за преследования фанатов. Его слова приводит Kp.ru.

Музыкант отметил, что не может спокойно пройти по улице, потому что люди начинают его узнавать и просят сделать селфи.

«Согласишься сделать фото с одним, и тут же цепная реакция. <…> Поэтому я сижу дома. Живу, как в бункере», — заявил исполнитель.

Певец уточнил, что из-за своей популярности он был вынужден нанять охрану, но на улицах его все равно смущают взгляды прохожих. В результате SHAMAN старается не выходить на улицу даже в окружении телохранителей.

Ранее сообщалось, что фанатка SHAMAN удивила певца оперным вокалом на концерте в Санкт-Петербурге.

Также SHAMAN объяснил, почему Леонид Агутин не вышел с ним на одну сцену во время съемок «Песни года».