Певец Shaman раскрыл, почему Агутин не вышел с ним на одну сцену во время съемок «Песни года»

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, раскрыл, почему артист Леонид Агутин не вышел с ним на сцену во время новогодних съемок «Песни года». По словам исполнителя, коллега был в больнице.

Об этом он сообщил Telegram-каналу «Mash на Мойке» перед концертом в Санкт-Петербурге.

Shaman опроверг сообщения журналистов о конфликте с Агутиным. Говорилось, будто певец не вышел на одну сцену из-за неприязни к Дронову.

«По поводу Агутина.. Когда шла съемка «Песни года», Леонид Агутин был в больнице, не принимал участие в съемках вообще», - сообщил Дронов.

При этом певец не стал углубляться в подробности.

«Если взять все и рассказать, будет, наверное, скучновато. Поэтому о каких-то деталях я умолчу», - заключил он.

В декабре 2023 года сообщалось о госпитализации Агутина. Артист вышел на связь и рассказал, что после УЗИ врачи нашли блуждающий тромб. Певец же приехал в больницу сделать блокаду из-за боли в ноге. В результате Агутину провели операцию. «Все прошло хорошо», - рассказывал он.