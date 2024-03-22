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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 марта 2024, 11:08
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Выходка фанатки SHAMAN обескуражила зрителей на концерте в Петербурге

Фанатка певца SHAMAN удивила певца оперным вокалом на концерте в Петербурге.
Выходка фанатки SHAMAN обескуражила зрителей на концерте в Петербурге

© NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/East News

21 марта в Санкт-Петербурге прошел концерт SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) «Ты моя». Во время выступления артист предложил вместе с ним исполнить одну из песен девушке, которая оказалась оперной певицей.

В главном зале северной столицы «Октябрьский» артист исполнил композиции собственного сочинения и известные народные. Так, Ярослав спел «Улетай на крыльях ветра» из оперы композитора Александра Бородина «Князь Игорь».

После завершения выступления музыкант поднялся на задние ряды и внезапно передал микрофон поклоннице Дарье Прониной, солистке академии молодых певцов Мариинского театра. Зрители были в восторге от исполнения девушке. Удивился и сам артист, назвав пение Дарьи «шедевральным», сообщает Пятый канал.

«Столько талантов, потрясающих талантов в нашей стране!», — отметил удивленный артист.

Во время прощания с поклонницей SHAMAN подарил ей фото с автографом, а зрителям пожелал хорошего вечера.

Ранее певец Shaman раскрыл, почему Леонид Агутин не вышел с ним на одну сцену во время съемок «Песни года». На то была уважительная причина.