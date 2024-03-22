Выходка фанатки SHAMAN обескуражила зрителей на концерте в Петербурге

После завершения выступления музыкант поднялся на задние ряды и внезапно передал микрофон поклоннице Дарье Прониной, солистке академии молодых певцов Мариинского театра. Зрители были в восторге от исполнения девушке. Удивился и сам артист, назвав пение Дарьи «шедевральным», сообщает Пятый канал.

«Столько талантов, потрясающих талантов в нашей стране!», — отметил удивленный артист.

Во время прощания с поклонницей SHAMAN подарил ей фото с автографом, а зрителям пожелал хорошего вечера.

Ранее певец Shaman раскрыл, почему Леонид Агутин не вышел с ним на одну сцену во время съемок «Песни года». На то была уважительная причина.