Выходка фанатки SHAMAN обескуражила зрителей на концерте в Петербурге
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21 марта в Санкт-Петербурге прошел концерт SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) «Ты моя». Во время выступления артист предложил вместе с ним исполнить одну из песен девушке, которая оказалась оперной певицей.
В главном зале северной столицы «Октябрьский» артист исполнил композиции собственного сочинения и известные народные. Так, Ярослав спел «Улетай на крыльях ветра» из оперы композитора Александра Бородина «Князь Игорь».
После завершения выступления музыкант поднялся на задние ряды и внезапно передал микрофон поклоннице Дарье Прониной, солистке академии молодых певцов Мариинского театра. Зрители были в восторге от исполнения девушке. Удивился и сам артист, назвав пение Дарьи «шедевральным», сообщает Пятый канал.
«Столько талантов, потрясающих талантов в нашей стране!», — отметил удивленный артист.
Во время прощания с поклонницей SHAMAN подарил ей фото с автографом, а зрителям пожелал хорошего вечера.
Ранее певец Shaman раскрыл, почему Леонид Агутин не вышел с ним на одну сцену во время съемок «Песни года». На то была уважительная причина.