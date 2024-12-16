Живший в Турции российский комик рассказал, почему вернулся на родину

Известный российский комик Расул Чабдаров, живший в Турции, рассказал, почему решил вернуться на родину. Об этом он заявил в подкасте Ивана Абрамова, опубликованном во «ВКонтакте».

Юморист вспомнил, как в юности жил в Турции и работал в туристической сфере.

«Я начал видеть взрослых мужчин, которые уже лет 10−15 работают так, ничего не меняется вообще, и я думаю: я не хочу быть этим обгоревшим мужчиной», — поделился Чабдаров.

В то же время комик уточнил, что за сезон ему удавалось зарабатывать порядка 10 тысяч долларов (около 1,04 млн рублей).

«Плюс я там реально чувствовал себя гастарбайтером все равно. (…) И я подумал: моя страна — это Россия. Я реально так подумал, у меня паспорт российский, я — гражданин России, я родился в России, я — коренной житель России», — рассказал артист.

В итоге Чабдаров решил вернуться на родину.

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