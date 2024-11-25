Известный российский комик рассказал об удививших его особенностях США

Известный российский стендап-комик Дмитрий Коваль, который съездил в Лос-Анджелес, рассказал об удививших его особенностях города. Об этом он заявил в «Подкасте 24», запись которого доступна на YouTube.

Как признался юморист, он не ожидал, что в США будет вынужден постоянно преодолевать большие расстояния.

«Там все время ты в машине», — отметил Коваль, говоря про США.

Помимо этого, комик был удивлен, что в основном деловом квартале Лос-Анджелеса Даунтауне, как ему показалось, весьма небезопасно находиться.

«Там высокие здания, типа "Москва-Сити", и это чуть ли не самый опасный район. Там очень много бездомных, и там я в первый раз в жизни напрягся из-за того, что я белый», — высказался юморист.

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