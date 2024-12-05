Комик Андрей Бебуришвили раскритиковал жизнь в Таиланде. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале Сергея Матросова.

Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили прилетел в Таиланд и дал интервью коллеге-стендаперу Сергею Матросову. Он сразу начал жаловаться на неудобства, с которыми столкнулся в стране. По словам Бебуришвили, его шокировал местный хаотичный трафик и кухня.

«Для меня эта страна — это ужас, я не знаю, как кто-то сюда эмигрировал. Здесь же просто ад во всем», — заявил он.

Пожаловался комик и не неторопливое обслуживание в ресторанах.

«Здесь все очень долго. Мне кажется, беременность здесь протекает 20 месяцев», — пошутил он.

Бебуришвили также рассказал, что билеты на его выступление в Таиланде покупали в последний день.

Ранее мы писали о том, что юморист Андрей Бебуришвили назвал гниющим российское стендап-комьюнити.