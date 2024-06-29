«Живет в России и иногда уезжает»: директор Валерия Леонтьева сделал неожиданное заявление

Завершившего музыкальную карьеру певца Валерия Леонтьева заметили на частной вечеринке в Москве. Возвращение легендарного артиста из США прокомментировал его директор Борис Чигирев.

По его словам, исполнитель хита «Дельтаплан» постоянно проживает на территории России.

«Валерий Яковлевич живет в России и иногда уезжает», - сказал Чигирев Telegram-каналу «Светский хроник».

Вечером 28 июня 75-летний Валерий Леонтьев неожиданно выступил на частном корпоративе в одном из столичных отелей. Вместе с Леонтьевым гостей мероприятия развлекал певец Николай Басков. При этом исполнитель хита «Казанова» прилетел из-за океана специально, чтобы поздравить московского бизнесмена с 45-летием. Леонтьев много шутил и даже танцевал, чем привел в восторг присутствовавших в зале и сорвал овации.

В 2022 году певец перестал давать концерты и даже отказался от празднования юбилея из-за состояния здоровья. Большую часть времени Леонтьев проводит в Майами, где уже много лет живет его жена.

Как рассказал «Страстям» продюсер Сергей Дворцов, Валерий Леонтьев мог заработать за вечер 15 миллионов рублей. При этом он выразил уверенность, что артист вернулся в Россию не окончательно.