Завершивший карьеру Валерий Леонтьев вернулся из США в Москву ради корпоратива

Объявивший о завершении карьеры 75-летний певец Валерий Леонтьев обосновался в США и не планировал больше выступать в России. Однако исполнителя хита «Казанова» заметили на частном корпоративе в Москве.

Как пишет StarHit, легенда российской сцены прилетел из-за океана специально, чтобы поздравить московского бизнесмена с 45-летием.

Артист исполнил несколько хитов, включая «Дельтаплан», и много шутил. Он отлично чувствовал себя на сцене, уверенно двигался и танцевал, чем привел в восторг всех присутствовавших в зале и сорвал овации.

Для выступления Леонтьев выбрал черные узкие брюки, сорочку с глубоким вырезом и эпатажную кожаную куртку красного цвета. Образ он дополнил солнечными очками в узкой оправе. В целом, артист остался верен своему многолетнему стилю.

Как отмечает издание, гонорар звезды не раскрывается, но источники сообщают о сумме в 12 миллионов рублей. Кроме того, Валерий Леонтьев много лет живет в Майами, поэтому ему необходимо также оплатить дорогостоящий перелет.

Напомним, 19 марта, в день своего 75-летия, Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены. Артист решил посвятить время отдыху и путешествиям.

После февраля 2022 года выступления Валерия Леонтьева резко прекратились. Артист стал все свое время проводить в Майами, где много лет проживает его жена. При этом Леонтьев не делал политических заявлений и не отрекался от России.

Ранее сообщалось, что у Леонтьева серьезные проблемы с ногами, связанные с повреждением мениска на каждой из них во время выступлений. Операции и реабилитация не принесли желаемого результата, и выступления стали для него непосильной задачей. Даже празднование его 75-летия было отменено.