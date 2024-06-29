«Приехал не насовсем»: продюсер раскрыл стоимость выступления Леонтьева на корпоративе

Продюсер Дворцов заявил, что Леонтьев мог выступить в Москве за 15 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

29 июня в Сети появилось видео с частного мероприятия в Москве, на которое прилетел Валерий Леонтьев. Проживающий с 2022 года в США певец давно не появлялся в России, поэтому его выступление стало неожиданностью для многих.

В эксклюзивной беседе со «Страстями» продюсер Сергей Дворцов объяснил, что Леонтьев не вернулся в Россию окончательно.

«Леонтьев приехал сюда не насовсем, это единоразовая ситуация. Я думаю что, он готов приезжать в Россию только на частные мероприятия и корпоративы, но не на публичные концерты», — заявил он.

По словам Дворцова, приблизительный размер гонорара Леонтьева за частные выступления может достигать 15 миллионов рублей.

«Гонорар за выступление сейчас составляет не менее 10−12 млн рублей. А скорее всего, он выступает за 15 млн рублей. Потому что Леонтьев завершил свою музыкальную карьеру», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Сергей Соседов оправдал вернувшегося в Россию Леонтьева.