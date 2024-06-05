Живет в Питере и ведет блог: что известно о новой девушке Аршавина

43-летнего футболиста Андрея Аршавина заметили в Сочи с новой девушкой. Об этом сообщает Kp.ru.

Спортсмен уехал в Сочи, где отдыхает в люксовом отеле с новой девушкой. Как утверждает источник, спутницей Аршавина стала девушка по имени Анна. Она, как и Андрей, проживает в Санкт-Петербурге. В ее блоге много фотографий с футболистом. На одной из последних публикаций она показала, как Аршавин плавает в бассейне Сочи. Источник обратил внимание, что Анна — единственная девушка, на которую подписан Андрей в соцсети.

Также Кp.ru удалось узнать, что пара проводит время в отеле «RODINA GRAND HOTEL & SPA», в котором за 1 ночь нужно заплатить минимум сто тысяч рублей.

На данный момент Андрей не подтверждал, но и не опровергал роман с Анной.

Ранее Андрей Аршавин обвинил Юлию Барановскую в присвоении его медали с «Евро-2008». Подробности читайте в этой новости.

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