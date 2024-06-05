«Жесткое условие»: названа вероятная причина развода Алсу и Яна Абрамова

Блогер Антон Суворкин заявил, что бизнесмен Ян Абрамов избивал певицу Алсу. Об этом сообщает Kp.ru.

Весной 2024 года певица Алсу подала заявление на развод с Яном Абрамовым. Знаменитость не комментирует расставание с супругом и не называет причину произошедшего. По информации источника, одной из причин развода могли стать измены Яна.

«Об изменах Абрамова еще три года назад было известно. Он ходил налево чаще, чем на работу», — высказался блогер Антон Суврокин.

Также блогер заявил, что в семье Алсу было насилие. По его мнению, певица терпела унижение и измены мужа из-за страха.

«Говорят, Абрамов лупил Алсу, как боксерскую грушу. Какое же должно быть у Алсу терпение, несмотря на то, что твой папа нефтяной миллионер, чтобы переживать такое унижение», — возмутился Антон.

Продюсер Алина Красная также отметила жестокость Абрамова. По ее словам, Ян выдвинул Алсу условие: она должна уйти из шоу-бизнеса и посвятить себя семье.

«После рождения детей Алсу фактически ушла со сцены, лишь изредка появлялась на публике. Оставить шоу-бизнес и посвятить себя мужу и детям — это было жесткое условие Яна. В семье он требовал, судя по всему, полного подчинения», — резюмировала продюсер.

Ранее психолог Мария Макаренко предположила, что Абрамов мог жениться на Алсу ради выгоды. Подробности читайте в эксклюзиве сайта «Страсти».