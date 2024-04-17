Андрей Аршавин обвинил Юлию Барановскую в присвоении его медали с «Евро-2008»

Экс-игрок сборной России и член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин обвинил бывшую гражданскую жену Юлию Барановскую в присвоении медалей, а также эксклюзивного мяча с автографами известных футболистов.

«С «Энфилда» кто-то из штаба «Арсенала» прихватил игровой мяч, на нем все ребята расписались и мне подарили. Но где он сейчас, не представляю. Возможно, остался у Юли, первой жены. Как и статуэтка, которую мне тогда вручили по итогам апреля, признав игроком месяца в АПЛ, и мои медали, в том числе с Евро-2008», - разоткровенничался бывший спортсмен в интервью «Спорт-Экспресс».

Футболист подчеркнул, что Барановская после скандального расставания забрала у него все. При этом Аршавин заверил, что не испытывает по этому поводу «скорбных чувств».

«После развода Юля забрала все! Каких-то скорбных чувств по этому поводу у меня нет. Ну, дебилизм, да и только», — сказал спортсмен.

В 2013 году Андрей Аршавин ушел от гражданской жены Юлии Барановской, которая на тот момент была беременна третьим ребенком. Футболист сообщил женщине о том, что уходит к журналистке Алисе Казьминой, по телефону. После этого он несколько лет не поддерживал отношений с детьми.

Ранее сообщалось, что Аршавин уже два года пытается безуспешно продать дом в Коломягах за 150 млн рублей. Андрей начинал строить особняк, будучи в отношениях с Барановской. Телеведущая разрабатывала его интерьеры вместе с дизайнером Дженни Яснец. После расставания в дом въехала новая хозяйка — Алиса Казьмина— и переделала его под себя.