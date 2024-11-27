«Живет с огромной обидой»: почему Анастасия Волочкова критикует Большой театр

Оперный продюсер и бывший юрист Большого театра Любовь Глазкова заявила, что балерина Анастасия Волочкова затаила обиду после увольнения и теперь при каждом удобном случае пытается «уколоть» театр.

«Волочкова живет с огромной обидой на Большой театр. Поэтому ищет любые зацепки, в любом контексте», — заявила Глазкова в беседе с NEWS.ru.

Она также отметила, что Волочкова работала в Большом театре непродолжительное время, за которое не проявила никаких серьезных талантов.

При этом юрист подчеркнула, что Большому театру нет дела до личных обид Волочковой, поэтому критику бывшей сотрудницы руководство учреждения не воспринимает.

Напомним, руководство Большого театра планирует продавать билеты на балет «Щелкунчик» через интернет-аукцион. Стартовая цена за два билета в партер составит 100 тысяч рублей.

Ранее Анастасия Волочкова возмутилась тем, что за три билета в Большой театр россиянам придется отдать около 180 тысяч рублей. Балерина призвала культурное учреждение сделать спектакли более доступными. Кроме того, процесс продажи билетов в Большом театре она назвала «неким сумасшествием».