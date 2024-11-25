«Это просто издевательство»: Волочкова обвинила Большой театр в наживе на зрителях

В декабре в Большом театре стартуют показы знаменитого балета «Щелкунчик». Анастасия Волочкова отметила, что за три билета россиянам придется отдать около 180 тыс. рублей — очень большие деньги для многих зрителей. Балерина призвала культурное учреждение сделать спектакли более доступными.

По мнению артистки балета, процесс продажи билетов в Большом театре стал «неким сумасшествием». Она считает, что необходимо учитывать экономическую ситуацию в стране.

«На мой взгляд, со стороны Большого театра это просто издевательство над зрителем», — цитирует Волочкову NEWS.ru.

Как пояснила звезда, Большой театр бы поступил «по-человечески», если бы снизил цены на билеты, чтобы люди, находящиеся в непростом финансовом положении, могли приобщиться к искусству.

Анастасия добавила, что любителям балета придется отдать около 180 тыс. рублей за три билета. За эти же деньги можно съездить отдохнуть за границу. Артистка назвала «толстосумами» и «кошелками» тех, кто может позволить себе посмотреть спектакль за такие деньги.

Волочкова также призналась, что порой делает бесплатным вход на свои спектакли — этот шаг звезда назвала «альтруистическим». Помимо этого, знаменитость предположила, что Большой театр может выкупать билеты сам у себя, а потом продавать их дороже, чтобы не платить налоги.

Напомним, билеты билеты на «Щелкунчика» будут продавать по новой схеме — через аукцион. Стартовая цена будет зависеть от категории места в зале.