Стартовая цена зависит от категории места: билеты на «Щелкунчика» будут продавать по новой схеме
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Руководство Большого театра планирует продавать билеты на балет «Щелкунчик» через интернет-аукцион. Именно по этой причине до сих пор не началась реализация билетов на традиционные новогодние представления.
Как пишет Telegram-канал Mash, торги будут проходить по классической схеме – кто больше предложит, тот и получит заветные билеты. Стартовая цена будет зависеть от категории места в зале.
Если после аукциона билет не будет выкуплен, то его опять вернут в продажу.
При этом, как отмечает канал, окончательное решение о внедрении системы торгов еще не принято. Однако, например, в Венской опере давно практикуются аукционы по продаже билетов на представления.
Отмечается также, что такая система должна помочь в борьбе с перекупщиками.
Ранее экс-балерина Анастасия Волочкова возмутилась повышением цен на билеты в Большой театр. Если раньше место в партере стоило порядка 15 тысяч рублей, то сейчас уже 30−40 тысяч рублей.