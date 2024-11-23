Стартовая цена зависит от категории места: билеты на «Щелкунчика» будут продавать по новой схеме

Руководство Большого театра планирует продавать билеты на балет «Щелкунчик» через интернет-аукцион. Именно по этой причине до сих пор не началась реализация билетов на традиционные новогодние представления.

Как пишет Telegram-канал Mash, торги будут проходить по классической схеме – кто больше предложит, тот и получит заветные билеты. Стартовая цена будет зависеть от категории места в зале.

Если после аукциона билет не будет выкуплен, то его опять вернут в продажу.

При этом, как отмечает канал, окончательное решение о внедрении системы торгов еще не принято. Однако, например, в Венской опере давно практикуются аукционы по продаже билетов на представления.

Отмечается также, что такая система должна помочь в борьбе с перекупщиками.

Ранее экс-балерина Анастасия Волочкова возмутилась повышением цен на билеты в Большой театр. Если раньше место в партере стоило порядка 15 тысяч рублей, то сейчас уже 30−40 тысяч рублей.