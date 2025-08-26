«Живет с другой женщиной»: адвокат Романа Товстика заявил в суде о невозможности примирения семьи

Суд в Москве 26 августа рассмотрел иск любовника Полины Дибровой, миллиардера Романа Товстика о разводе с женой Еленой. Пара воспитывает шестерых детей.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, представитель бизнесмена заверил в зале суда, что у каждого из супругов давно своя жизнь и говорить о восстановлении семьи — «несерьезно». Он также заверил, что Роман Товстик уже «живет с другой женщиной».

В свою очередь адвокат Елены Товстик попыталась убедить судью в том, что иск о разводе был подан в тайне и стал неожиданностью для женщины.

Представители Елены также заявили о необходимости решить, с кем будут жить пятеро детей пары, шестой наследник уже совершеннолетний.

В итоге суд дал супругам месяц на заключение мирного соглашения.

Ранее сообщалось, что Полина Диброва начала тайно встречаться с Романом Товстиком около года назад, когда его жена Елена только родила шестого ребенка. 65-летний телеведущий Дмитрий Дибров долгое время не замечал нового увлечения молодой супруги и узнал о ее неверности примерно полгода назад.

7 августа адвокаты подтвердили развод Полины и Дмитрия Дибровых после 16 лет брака. Пара воспитывает трех сыновей: 15-летнего Александра, 11-летнего Фёдора и 10-летнего Илью. Супруги расстались мирно.

Также Роман Товстик сравнил Полину Диброву со своей женой Еленой. Он отметил, что супруга телеведущего смогла цивилизованно развестись, в то время как ситуация с Еленой и ее «защитниками» превращается в фарс с публичными «дрязгами».