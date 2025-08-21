«Полина смогла»: Роман Товстик сравнил жену и любовницу

Бизнесмен Роман Товстик сравнил Полину Диброву со своей женой Еленой. Он отметил, что супруга телеведущего смогла цивилизованно развестись.

Соответствующий пост появился в его Telegram-канале «ТочкаПравды».

«Полина смогла официально и цивилизованно решить вопрос развода благодаря правильному взаимодействию адвокатов и взаимному уважению. В то время как ситуация с Еленой и ее «защитниками», к сожалению, превращается в фарс с публичными «дрязгами», что только усугубляет конфликт и усложняет поиск компромисса», - написал Товстик.

Роман отметил, что не хочет вовлекать в конфликт детей, однако, по его словам, мать не разрешает родным братьям и сестрам общаться. Товстик опубликовал разговор с женой, где его дочь просит маму отправить ее в гости к отцу, но Елена против. Девочка говорит на аудио, что «папа главный, папа платит».

Также бизнесмен разместил видео, как звонит детям. На нем слышно, что Елена вызывает полицию на дочь за то, что та хотела взять младшую в гости папе и привезти обратно.

Ранее Полина Диброва попросила не обижать мужа. Она назвала Дмитрия «очень любимым человеком».