«С первых свиданий поняла, что сильно полюбила»: Дибров узнал об измене Полины полгода назад

Полина Диброва начала тайно встречаться с другом семьи, 50-летний миллиардером Романом Товстиком около года назад, когда его жена Елена только родила шестого ребенка. Об этом Kp.ru рассказала подруга Дибровой.

По ее словам, 65-летний телеведущий Дмитрий Дибров долгое время не замечал нового увлечения молодой супруги и узнал о ее неверности примерно полгода назад.

«Полина говорит, что с первых свиданий поняла, что сильно полюбила. Такие же чувства были и у Романа. Полина пыталась спасти свой брак, ходила к семейному психологу. Но не смогла справиться с чувствами к Роману, сказала подругам, что не представляет жизни без Товстика», - заверила собеседница издания.

Она подчеркнула, что Роман около полугода уговаривал Полину уйти от мужа и жить вместе. В итоге они объявили супругам, что влюблены и хотят быть вместе.

Напомним, любовник Полины Дибровой является другом семьи, он женат, воспитывает шестерых детей. 7 августа адвокаты подтвердили развод телеведущего после 16 лет брака. При этом расставание семьи Товстик сопровождается скандалами. Жена миллиардера не смогла смириться с его уходом.

Ранее Роман Товстик сравнил Полину Диброву со своей женой Еленой. Он отметил, что супруга телеведущего смогла цивилизованно развестись, в то время как ситуация с Еленой и ее «защитниками» превращается в фарс с публичными «дрязгами».