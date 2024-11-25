Жителям Екатеринбурга не вернули деньги за сорванный концерт Стаса Михайлова

Фанатам Стаса Михайлова в Екатеринбурге не вернули билеты за сорванное выступление народного артиста РФ. Об этом пишет Ura.ru.

Концерт Михайлова в Екатеринбурге переносили трижды: с 6 апреля на 21 мая, а затем — на 26 октября. В итоге выступление отменили. Музыкант рассказывал, что организаторы, компания «Рок-Фест», не исполнили обязательства по договору: не оплатили аренду залов, услуги технических подрядчиков, гонорар, но билеты при этом продавались хорошо.

Жители Екатеринбурга жалуются, что возврата денег за билеты до сих пор не произошло.

Организаторы шоу, в свою очередь, пока никак не реагировали на претензии фанатов артиста.

Ранее Стас Михайлов рассказал о предложении сняться в фильме о самом себе.

Также Михайлов объяснил, почему запретил организаторам корпоративов ставить алкогольные напитки в гримерке.