Стас Михайлов рассказал о предложении сняться в фильме о самом себе. Об этом сообщает издание «Жизнь».

Певец Стас Михайлов никогда не снимался для больших ролей в кино или сериалах, однако он рассказал, что недавно получил подобное предложение. Оказывается, певцу предложили сняться в фильме о нем. Впрочем, пока на автобиографическую картину Михайлов не согласен.

«У меня было предложение снять про меня фильм, но я как-то от этого всего пока в стороне держусь. Но предложение поступило, пока не буду забегать вперед», — заявил он.

Напомним, в последнее время стали популярны фильмы об артистах и музыкальных коллективах — так, уже вышел сериал «Комбинация» и фильм «Руки Вверх!».

Ранее мы писали о том, что Стас Михайлов отказался от алкоголя в райдере.