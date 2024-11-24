«Мне легче так»: Стас Михайлов высказался об алкоголе в райдере

Певец Стас Михайлов кардинально сменил имидж, занялся своим здоровьем и внес изменения в райдер. 55-летний исполнитель хита «Все для тебя» рассказал, почему запретил организаторам корпоративов ставить алкогольные напитки в гримерке.

«Все алкогольное убрал. Мне легче так, мне интереснее», — заявил Михайлов в беседе с NEWS.ru.

Михайлов также отметил, что перечень его условий и требований к организаторам выступлений такой же, как и у «любого простого человека».

Ранее стало известно, что Стас Михайлов поднял ценник на свои выступления сразу на полмиллиона рублей. Еще в начале сентября заказать артиста можно было за 8,5 миллиона рублей. Теперь же концерт звезды обойдется в 9 миллионов рублей. При этом Михайлов готов прилететь на частное мероприятие исключительно в сопровождении жены.