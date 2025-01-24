Жители Сургута не стали раскупать билеты на концерт певца Ярослава Сумишевского

Жители Сургута не стали раскупать билеты на концерт Ярослава Сумишевского. Об этом сообщает URA.RU.

В начале 2025 года у артиста запланирован концерт в Сургуте, который может оказаться на грани провала. За 3 недели до мероприятия половина мест оказалась свободной. Известно, что зал рассчитан на 850 человек.

«Количество свободных мест — 413», — пишет источник.

Цена на билеты начинается от 1800 рублей. Самый дорогой стоит 5 тысяч.

По информации источника, представители концертной площадки в Сургуте запустили розыгрыш билетов.

Подобная ситуация произошла с концертом Ярослава в Нижневартовске.

Сам артист не комментирует отсутствие спроса на свои выступления.

Ранее сообщалось, что весенний концертный тур певицы Лолиты Милявской оказался под угрозой срыва. Подробности читайте в этой новости.

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