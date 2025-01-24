Весенний концертный тур певицы Лолиты Милявской оказался под угрозой срыва

У певицы Лолиты Милявской может сорваться весенний тур по городам России. Как сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, одна из площадок связалась с командой артистки и заявила о невозможности проведения концерта.

Оказалось, что владельцы зала отправили письмо Лолите, в котором упомянули – у них будут менять кабель как раз в те дни, когда запланировано выступление Милявской, поэтому не будет света. При этом не уточняется, какой из городов отказался принимать артистку.

Напомним, что у певицы запланировано десять концертов в России до конца апреля. На данный момент Лолита и ее представители ведут переговоры с площадками, чтобы решить проблему. Отмечается, что вокалистка планирует все-таки сохранить выступление.

К слову, у гастролей Милявской есть еще одно «препятствие» - недовольство активистов. «Русская община» выступила против тура певицы из-за ее участия в «голой» вечеринки Насти Ивлеевой и высказывании о «москалях». Комментируя свои слова, Лолиты подчеркивала – фразу вырвали из контекста.

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