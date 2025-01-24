В разы больше: гонорар Юры Борисова вырос за месяц в геометрической прогрессии

Номинированный на премию «Оскар» актер Юра Борисов повысил свой гонорар за съемочный день. Звезда «Аноры» получает около 2 млн рублей.

По данным источника 360.ru, смена Борисова месяц назад стоила 600−800 тыс. рублей за день. Но сумма значительно выросла и достигла 2 млн рублей. После выдвижения артиста на премию «Оскар» его гонорар может стать еще больше.

Издание уточняет, что цены зависят от множества факторов. Прежде всего, от самого проекта, количества съемочных дней и режиссера, с которым он соглашался работать.

В киноиндустрии Юру Борисова называют адекватным и талантливым человеком, который серьезно подходит к работе. Артист не снимается в нескольких проектах сразу и читает не только свои сцены, но и полностью сценарий.

Юра Борисов прославился после премьеры фильма «Анора» режиссера Шона Бэйкера. Картина получила Золотую пальмовую ветвь в Каннах. Кроме того, актера номинировали на премию BAFTA и SAG Awards. В России он уже получил «Золотого орла» и спецприз ММКФ. Недавно он был номинирован на премию «Оскар».

Ранее сообщалось, что знаменитость получает 300 тыс. рублей за съемочный день, а ранее он зарабатывал около 150 тыс. рублей за смену.