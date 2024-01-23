Жители Читы устроили бойкот Кристине Орбакайте

После отмены концерта певицы Кристины Орбакайте в Улан-Удэ бойкотировать выступление артистки предложили в Чите. Соответствующий опрос появился в Telegram-канале издания «Чита.Ру».

Артистка собирается выступить в Чите 14 марта. Однако далеко не все жители города хотят видеть певицу. Четыре тысячи человек заявили в опросе о необходимости бойкотировать Орбакайте (30% респондентов), еще 13% опрошенных заявили, что не против концерта звезды. Более половины горожан выбрали вариант «Не интересуюсь ее творчеством» (56%).

Представители российской исполнительницы пока ничего не говорили об отмене концерта, как и сама Орбакайте.

Ранее сообщалось об отмене шоу Кристины Орбакайте в Улан-Удэ после обращения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

После активисты призвали отменить концерт звезды в Благовещенске.