Активисты требуют отменить концерт Орбакайте в еще одном российском городе

Активисты союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций призвали отменить концерт Кристины Орбакайте в Благовещенске. В своем Telegram-канале они разместили письмо к губернатору Амурской области с соответствующей просьбой.

Аргументировали свою просьбу общественники двойным гражданством исполнительницы – помимо российского паспорта она имеет аналогичный документ в США. Они также подчеркнули, что Благовещенск «никогда не предавал защитников Родины».

«Большинство жителей Амурской области категорически против проведения концертов К.Орбакайте на территории Амурской области. <...> Просим также эту информацию отправить в компетентные органы для проверки наличия в концертной группе К. Орбакайте сотрудников ЦРУ или иных разведывательных организаций», — говорится в заявлении.

Уточняется, что выступления певицы намечены на 15 и 16 марта в Общественно-культурном центре города.

Ранее сообщалось об отмене шоу Кристины Орбакайте в Улан-Удэ после обращения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Вскоре директор певицы Александр Качан прокомментировал отмену ее концертов в России. Представитель звезды признался, что вся ее команда в настоящий момент находится в недоумении из-за происходящего.