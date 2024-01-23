Организатор концертов отреагировал на отмену шоу Орбакайте

Организатор концертов Кристины Орбакайте не стал скрывать возмущения из-за отмены певицы. Об этом информирует РИА Новости.

Общественники потребовали отменить выступления Кристины Орбакайте в Приамурье. В беседе с журналистами Кирилл Зайцев, организатор концертов певицы, прокомментировал сложившуюся ситуацию.

В первую очередь, он заявил, что обращение активистов нарушает права зрителей и препятствует коммерческой деятельности. По мнению Кирилла, россияне должны иметь право выбора, чей концерт им смотреть и какую музыку слушать.

«Кристина нигде не запрещена. Она везде гастролирует, участвовала во всех «Песнях года». Они занимаются подстрекательством к воспрепятствованию коммерческой деятельности», — высказался Зайцев.

Напомним, что концерты Орбакайте запланированы на 15 и 16 марта. Однако активисты против этого. Они возмущены тем, что певица живет на две страны.

Ранее директор Кристины Орбакайте Александр Качан высказался по поводу отмены выступлений певицы в России. Подробности смотрите в этой статье.

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